Произведения конкурсантов проходят через первый фильтр Премии им. В.К. Арсеньева

Произведения конкурсантов проходят через первый фильтр Премии им. В.К. Арсеньева

Малое жюри Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" имени В.К. Арсеньева(12+) приступило к рассмотрению поданных на соискание авторских текстов.

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