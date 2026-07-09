Психическое здоровье продавца недвижимости: как справка из ПНД может обмануть ваши ожидания

Почему я всегда начинаю проверку не с документов на квартиру, а с самого продавца Когда речь заходит о крупных сделках, особенно о покупке жилья, многие сосредотачиваются исключительно на юридической чистоте объекта: история переходов прав, отсутствие обременений, правильность перепланировок.