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Земля

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Психическое здоровье продавца недвижимости: как справка из ПНД может обмануть ваши ожидания

Почему я всегда начинаю проверку не с документов на квартиру, а с самого продавца Когда речь заходит о крупных сделках, особенно о покупке жилья, многие сосредотачиваются исключительно на юридической чистоте объекта: история переходов прав, отсутствие обременений, правильность перепланировок.

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