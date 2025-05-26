The Economist: Украина перестала быть приоритетом для США

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Украина являлась приоритетом для США при администрации бывшего американского президента Джо Байдена, а сейчас Киев стал одним из немногих потенциальных покупателей, которые борются за получение вооружений.
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