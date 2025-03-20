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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • федор
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Лига наций. Стыковые матчи. Украина против Бельгии, Турция против Венгрии, Австрия сыграет с Сербией

Украина встретится с Бельгией, Турция принимает Венгрию, Австрия сыграет против Сербии. Лига наций Стыковые матчи Группа A/B Турция – Венгрия Дата проведения 20 марта, 20:00, «Тюрк Телеком Стэдиум» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Австрия – Сербия Дата проведения 20 марта, 22:45, «Эрнст Хаппель» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Греция – Шотландия Дата проведения 20 марта, 22:45, «Георгиос Караискакис» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Украина – Бельгия Дата проведения 20 марта, 22:45, «Нуэва Кондомина» превью матча онлайн статистика коэффициенты Группа B/C Армения – Грузия Дата проведения 20 марта, 20:00, «Республиканский стадион им.

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