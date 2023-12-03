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Энрике о зависимости «ПСЖ» от Мбаппе: «Хотел бы троих форвардов с 17 голами, но это невозможно. Другие игроки тоже забивают»

Энрике о зависимости «ПСЖ» от Мбаппе: «Хотел бы троих форвардов с 17 голами, но это невозможно. Другие игроки тоже забивают»

– Килиан Мбаппе – ваш лучший бомбардир с 17 голами. У второго бомбардира команды четыре мяча. Не хотите ли вы большего баланса? – Я бы хотел трех таких нападающих, как Мбаппе, чтобы каждый из них забивал по 17 голов, но это невозможно.

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