Энрике о зависимости «ПСЖ» от Мбаппе: «Хотел бы троих форвардов с 17 голами, но это невозможно. Другие игроки тоже забивают»

– Килиан Мбаппе – ваш лучший бомбардир с 17 голами. У второго бомбардира команды четыре мяча. Не хотите ли вы большего баланса? – Я бы хотел трех таких нападающих, как Мбаппе, чтобы каждый из них забивал по 17 голов, но это невозможно.