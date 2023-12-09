Краснов: в 2023 году у коррупционеров изъяли более 220 млрд рублей

Официальный телеграм-канал Генеральной прокуратуры Российской Федерации С января по сентябрь суды вынесли постановления на изъятие у виновных в коррупции имущества общей стоимостью более 220 миллиардов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии