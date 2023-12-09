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Краснов: в 2023 году у коррупционеров изъяли более 220 млрд рублей

Краснов: в 2023 году у коррупционеров изъяли более 220 млрд рублей

Официальный телеграм-канал Генеральной прокуратуры Российской Федерации С января по сентябрь суды вынесли постановления на изъятие у виновных в коррупции имущества общей стоимостью более 220 миллиардов рублей.

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