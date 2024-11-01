Дополнительные средства выделят на строительство школы на улице Ярославского в Иркутске

Зампред правительства Иркутской области Александр Галкин, осуществляющий полномочия министра строительства региона Алексей Емелюков и мэр города Руслан Болотов провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы строительства социальных объектов.
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