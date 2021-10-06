Массовые отключения воды в Крыму: адреса абонентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Аварийно-восстановительные работы ведутся на водопроводных сетях в Симферополе, Феодосии, Джанкое и Красноперекопске, в связи с чем десятки улиц в этих городах и ряд пригородных сел остались без водоснабжения.