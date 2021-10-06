Популярные статьи

Свежие комментарии

  • SL
    Осталось пожелать Симферополю не на словах, а на деле показывать пример Севастополю в котором, якобы, уже выразили на...До 15 октября Кры...
  • Anatoly Sinenkov
    Старая жидовка!Певица Анжелика В...
  • SL
    Не надо пространных рассуждений и высасывания из пальца надуманных причин, достаточно всё понятно, когда видишь больш...Почему в Крыму вы...

Массовые отключения воды в Крыму: адреса абонентов

Массовые отключения воды в Крыму: адреса абонентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Аварийно-восстановительные работы ведутся на водопроводных сетях в Симферополе, Феодосии, Джанкое и Красноперекопске, в связи с чем десятки улиц в этих городах и ряд пригородных сел остались без водоснабжения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх