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Русская Семёрка

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«Пьяные деньги»: правда ли, что в СССР торговля алкоголем приносила 50% бюджета

Алкогольная продукция была весомой статьей пополнения советского бюджета. В отдельных публикациях фигурируют данные, согласно которым спиртное составляло чуть ли не 50% всех доходов государственной казны СССР.

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