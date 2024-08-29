Полянский: расплачиваться за курскую авантюру Украине еще придется сполна

Расплачиваться за курскую авантюру киевской стороне еще придется сполна. С соответствующим заявлением выступил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, информирует ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии