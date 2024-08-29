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Полянский: расплачиваться за курскую авантюру Украине еще придется сполна

Полянский: расплачиваться за курскую авантюру Украине еще придется сполна

Расплачиваться за курскую авантюру киевской стороне еще придется сполна. С соответствующим заявлением выступил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, информирует ТАСС.

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