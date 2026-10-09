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Царьград

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Минздрав в 2027 году обеспечит лекарствами 30 тыс. больных ВИЧ

Минздрав в 2027 году обеспечит лекарствами 30 тыс. больных ВИЧ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил, что в 2027 году бюджетные закупки обеспечат медикаментами больше пациентов, включая 30 тысяч больных ВИЧ.

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