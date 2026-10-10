Почему тракторы не пошли колхозам впрок

В комментариях пишут, что СССР догнал Российскую Империю по тяговой мощности сельского хозяйства только в 1970-х годах.
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Вот это ахфтор дал залп в ритузы !!! Убейся либераст поганый !