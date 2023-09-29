В Брянске начальник полиции требовал от бизнесмена 14,4 млн рублей

С июля 2021 года по май 2022-го полицейский при посредничестве теперь уже бывшего адвоката неоднократно требовал с коммерсанта взятки в общей сумме не менее 14 миллионов 400 тысячи рублей и иного имущества за общее покровительство, - рассказали в .