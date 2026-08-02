Скоропостижная смерть учёного РАН Никиты Зезина в Екатеринбурге вызвала достаточно широкий общественный резонанс, поскольку, как выяснилось, за несколько дней до смерти ученый был избит родителями малолетних детей, ездивших на квадроциклах по полям, которые решили поговорить с ним «по понятиям».
«Поговорили по понятиям»: в Екатеринбурге избили и довели до инфаркта учёного РАН
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Ясно что Реверуку и Вагнеру не удастся уйти от заслуженного наказания. В суде подробно рассмотрят причину и следствие, как можно было «по понятиям» применить силу (избиение) пожилого человека и почему была применена сила к удержанию подростков (что также незаконно). Выводы должны быть - недопустимы противозаконные действия и отдельно о том, как нужно воспитывать несовершеннолетних.
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1 м.
Ю
Юрий Зубрин
А в отношении подростков как нужно было действовать ? Забрать средства приченения ущерба ,а их бросить в полях одних ? Меня поражает тот момент ,что у этих убийц нашлость много доброхотов ,которые начали выискивать разного рода оправдательные мотивы !
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1 м.
Игорь Кузнецов
В любом случае не следовало их насильно забирать. Есть возможность снять на смартфон и т.д. Далее - обращение в полицию.
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1 м.
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