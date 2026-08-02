«Поговорили по понятиям»: в Екатеринбурге избили и довели до инфаркта учёного РАН

Игорь Кузнецов Ясно что Реверуку и Вагнеру не удастся уйти от заслуженного наказания. В суде подробно рассмотрят причину и следствие, как можно было «по понятиям» применить силу (избиение) пожилого человека и почему была применена сила к удержанию подростков (что также незаконно). Выводы должны быть - недопустимы противозаконные действия и отдельно о том, как нужно воспитывать несовершеннолетних.

Ю Юрий Зубрин А в отношении подростков как нужно было действовать ? Забрать средства приченения ущерба ,а их бросить в полях одних ? Меня поражает тот момент ,что у этих убийц нашлость много доброхотов ,которые начали выискивать разного рода оправдательные мотивы !