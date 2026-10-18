18 октября появилась информация, что тренер Андрей Разин покинул пост наставника «Металлурга». Многие пользователи в интернете восприняли новость об отстранении с возмущением и поддержали специалиста: — «Без комментариев.
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