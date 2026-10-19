Все из-за одного игрока.«17 игроков «Манчестер Сити» отстранены от футбола на 18 месяцев. А два спортивных директора получат пожизненную дисквалификацию за мошенничество с выплатами игрокам», — таким в 1906-м был вердикт Футбольной ассоциации Англии (FA).
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