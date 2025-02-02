«Некоторые елки пустили корни у метро. И решили не отказывать себе еще в ряде праздников, а, возможно, достоять до 8 марта», - иронизирует читатель Мойки78.
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«Некоторые елки пустили корни у метро. И решили не отказывать себе еще в ряде праздников, а, возможно, достоять до 8 марта», - иронизирует читатель Мойки78.