Роскачество назвало худшие корма для кошек – не вздумайте брать эти марки Евгения КомароваЭксперты Роскачества провели исследование кормов для кошек с куриным вкусом, чтобы выяснить, действительно ли дорогие бренды всегда лучше своих более доступных аналогов.