Производителю сырков «Ростагрокомплекс» грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей — ФАС признала, что компания незаконно требовала убрать с полок конкурента.
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