Сотрудники МЧС России приняли участие в обеспечении безопасности «Алых парусов» в Санкт-Петербурге

В очередной раз этой ночью Дворцовая площадь и Стрелка Васильевского острова приветствовали вчерашних школьников, превратившись в огромную красочную авансцену.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Глава МЧС России Александр Куренков вручил пожарным Орска ключи от новой техники
- Александр Куренков в Орске провел выездное заседание Правкомиссии по ликвидации последствий паводка
- Правительство направит около 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры в ЗАТО и населённых пунктах Арктической зоны, в которых дислоцированы воинские формирования
Свежие комментарии