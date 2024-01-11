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Царьград

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Из-за коммунальной аварии в Новосибирске изменили схему движения трамваев №№10 и 18

Из-за коммунальной аварии в Новосибирске изменили схему движения трамваев №№10 и 18

Трамвайные пути ушли под воду из-за прорыва теплотрассы в Ленинском районе.В левобережье Новосибирска временно изменили схему движения трамвайных маршрутов №10 и №18 из-за коммунальной аварии, в результате которой оказались затоплены пути.

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