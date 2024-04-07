Прогнозы номера

Если золото дорожает, значит, американский доллар дешевеет, то есть происходит его девальвация. На горизонте нескольких месяцев, а может, и лет вслед за золотом начнут дорожать и другие сырьевые товары, создавая повышенную инфляцию.
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