Mercedes-Benz резко сократит расходы из-за экономических проблем

Кризис, охвативший немецкий автопром, добрался до Mercedes-Benz. Как пишет издание Handelsblatt со ссылкой на представителей компании, в ближайшие годы производитель будет вынужден сократить расходы на несколько миллиардов евро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии