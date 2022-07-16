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Марнер о вооруженном ограблении: «Никто не пострадал, к счастью. Но это определенно влияет на психику»

Митч Марнер рассказал о том, как пережил вооруженное ограбление.  В мае трое бандитов, вооруженных двумя пистолетами и ножом, угнали Range Rover игрока.

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