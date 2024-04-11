HUAWEI представила новый ноутбук MateBook X Pro 2024 с мощными характеристиками!

Компания HUAWEI представила новый ноутбук MateBook X Pro 2024. Это устройство получилось легким и мощным одновременно благодаря использованию авиационного магниевого сплава, новой архитектуры Cloud Falcon и первого в отрасли "алмазного алюминиевого материала".
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