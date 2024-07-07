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Царьград

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НИИ материнства и детства в Иванове закроют на месяц

НИИ материнства и детства в Иванове закроют на месяц

Приём родов в медучреждении завершится 15 июля.НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова в Иванове закрывают.

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