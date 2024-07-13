ХАМАС: при атаках Израиля погибло более половины заложников

Global Look Press/Hadi Daoud/Keystone Press Agency Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен признать, что в результате атак ЦАХАЛ погибло более половины из 120 заложников, которых до последнего времени удерживали радикалы в секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии