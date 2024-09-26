Демограф Сол Ньюмен заявил, что старейшие люди мира врут о возрасте

Австралийский демограф Сол Ньюмен, удостоенный Шнобелевской премии за свои необычные исследования, пришел к выводу, что многие люди, считающиеся самыми старыми в мире, на самом деле достигли этого возраста не благодаря здоровому образу жизни или медицине, сообщает The Conversation.