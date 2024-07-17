Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

😁😇🥰👍🏻💋👨🏻‍💻🐹🐞🍀🌹☔️🥂🚀 Мы не сошли с ума – это мы начинаем отмечать Всемирный день эмоджи) КСТАТИ, жителей Лас-Вегаса уже с утра приветствуют гигантские смайлы.