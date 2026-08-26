OpenAI завершила предтренировку модели Bel с более чем 10 трлн параметров

Для моделей после GPT-6Согласно данным инсайдера Leo (@synthwavedd), компания OpenAI завершила следующий предтренировочный этап новой гигантской ИИ-модели под кодовым именем Bel с более чем 10 трлн параметров.
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