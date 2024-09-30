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Проект мобильной АЭС Project Pele выходит на новый этап

Проект мобильной АЭС Project Pele выходит на новый этап Мобильная АЭС Pele перед развёртыванием. Графика BWXTНесколько лет назад Пентагон запустил амбициозный проект под названием Project Pele.

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