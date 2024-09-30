Проект мобильной АЭС Project Pele выходит на новый этап Мобильная АЭС Pele перед развёртыванием. Графика BWXTНесколько лет назад Пентагон запустил амбициозный проект под названием Project Pele.
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Проект мобильной АЭС Project Pele выходит на новый этап Мобильная АЭС Pele перед развёртыванием. Графика BWXTНесколько лет назад Пентагон запустил амбициозный проект под названием Project Pele.
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