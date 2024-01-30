Израильские военные стали экономить

Военные из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали экономить боеприпасы при боестолкновениях с палестинской радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа на случай полномасштабной войны с ливанской группировкой «Хезболла».
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