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FinFax - Новости банков и вкладов

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Минпромторг планирует льготные автокредиты на электромобили с 2025 года

Минпромторг России намерен с 2025 года распространить программу льготного автокредитования на электромобили, исключив балльную систему оценки локализации, но при этом используя критические компоненты отечественного производства.

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