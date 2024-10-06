Минпромторг планирует льготные автокредиты на электромобили с 2025 года

Минпромторг России намерен с 2025 года распространить программу льготного автокредитования на электромобили, исключив балльную систему оценки локализации, но при этом используя критические компоненты отечественного производства.
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