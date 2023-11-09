В КНР заявили, что военные связи показывают особый характер отношений РФ и Китая

Сотрудничество между вооруженными силами России и Китая свидетельствуют о высоком уровне отношений двух стран и их особом характере, заявил заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.