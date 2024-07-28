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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мухаммад Мокаев победил Манела Капе на UFC 304

На UFC 304 в Манчестере прошел бой в наилегчайшем весе между Мухаммадом Мокаев и Манелем Капе. Мокаев победил единогласным решением судей: 30-27, 29-28, 29-28.

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