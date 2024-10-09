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Discord (18+) заблокировали в России

Discord (18+) заблокировали в России

В России был ограничен доступ к мессенджеру Discord (18+). Причиной, как отмечается, стало нарушение требований законодательства РФ, об этом сообщается на сайте Дальневосточного информационного агентства «Порт Амур».

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