Расчет "Гиацинт-Б" уничтожил боевиков ВСУ в волчанском котле под Харьковом

РИА Новости/Сергей Бобылев Расчет 152-мм буксируемой пушки "Гиацинт-Б" 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожил позицию группы боевиков ВСУ, сомкнутых в волчанском котле в Харьковской области.
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