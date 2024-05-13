18-летнего курьера мошенников задержали в Нижнем Новгороде

Две жительницы Нижнего Новгорода сообщили полиции о подозрительных звонках. Люди, назвавшиеся правоохранителями, убеждали женщин, что от их имени будто бы переводятся деньги в недружественную страну, а затем требовали передать имеющиеся у них суммы под предлогом проверки купюр на подлинность.