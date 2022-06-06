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Петрозаводчанин попался на угоне автомобилей ВАЗ и краже самокатов

Подозреваемый в угоне мужчина оказался знаком полицейским — несколько лет назад он уже покушался на чужой транспорт Личность мужчины, подозреваемого в угонах автомобилей ВАЗ и краже самокатов, удалось по записи с камеры городского наблюдения.

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