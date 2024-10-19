Михаил Развожаев: Вижу ваши вопросы про тепло

Вижу ваши вопросы про тепло.Накануне, по моему поручению запустилась система отопления.В тг-канале Правительства Севастополя опубликована инфографика, которая понятно объясняет все необходимые процессы и сколько требуется времени, чтобы тепло дошло во все дома нашего города.