Михаил Развожаев: Вижу ваши вопросы про тепло

Вижу ваши вопросы про тепло.Накануне, по моему поручению запустилась система отопления.В тг-канале Правительства Севастополя опубликована инфографика, которая понятно объясняет все необходимые процессы и сколько требуется времени, чтобы тепло дошло во все дома нашего города.
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