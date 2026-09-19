Космическая пыль пережила взрыв звезды: «Джеймс Уэбб» нашёл рекордно старый пылевой резервуар в сверхновой спустя 40 лет после вспышки

Массивное холодное облако пыли в галактике NGC 1365, которое существует более четырёх десятилетий после коллапса звезды-прародительницы Анализ архивных данных космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) выявил мощный инфракрасный источник на месте вспышки сверхновой SN 1983V, обнаруженной ещё в ноябре 1983 года в галактике NGC 1365.