Московский учебный центр ОДК в два раза увеличит подготовку рабочих нового поколения

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация В учебном центре производственного комплекса «Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха практические навыки производства авиадвигателей осваивают более 1000 учащихся московских колледжей, которые заключили договоры целевого обучения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии