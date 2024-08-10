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Сканирование мозга помогает в лечении сотрясения, прогнозируя его долгосрочные последствия

Сканирование мозга помогает в лечении сотрясения, прогнозируя его долгосрочные последствия

Расширенные методы магнитно-резонансной томографии, в частности диффузионно-тензорная визуализация (DTI), показывают многообещающие результаты в прогнозировании долгосрочных симптомов у пациентов с сотрясением мозга.

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