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Закон и Порядок

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В Москве число фигурантов дела выросло до 19, они отправлены в СИЗО

В Москве число фигурантов дела выросло до 19, они отправлены в СИЗО

МК flickr.com Преображенский суд Москвы отправил в следственный изолятор медицинскую сестру одной из столичных больниц и двух безработных женщин, что увеличило число фигурантов уголовного дела о торговле детьми до 19 человек.

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