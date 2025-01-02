В Москве число фигурантов дела выросло до 19, они отправлены в СИЗО

МК flickr.com Преображенский суд Москвы отправил в следственный изолятор медицинскую сестру одной из столичных больниц и двух безработных женщин, что увеличило число фигурантов уголовного дела о торговле детьми до 19 человек.
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