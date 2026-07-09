Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 3 811

Количество жертв землетрясения в Венесуэле достигло 3 811. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión.
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