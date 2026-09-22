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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алиса Двоеглазова: «Где-то писали, что я выйду на лед только в октябре. Я выхожу на тренировку, подъезжаю к тренеру и шучу: «Вы видели? Уже октябрь наступил»

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, как отреагировала на новости о возвращении россиян на международную арену на фоне своей тяжелой травмы.

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