Замдиректора бежала к Чубайсу. "Ельцин Центр" – всё, и осталось сменить название?

ЕА

Евгений Алексеенко

Это надо спросить Путина,почему ЕЦ не непотопляемым?– Чем объяснить эту неуязвимость "Ельцин Центра"? За открытую антироссийскую пропаганду никто даже не оштрафован. Хотя их, по жалобам общественников и депутатов, проверяли и СК России, и Генпрокуратура.