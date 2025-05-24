На чем базируется необъяснимая неуязвимость этого "святого" для либералов места? За открытую антироссийскую пропаганду никто из выступавших там ни разу не был даже оштрафован.
Замдиректора бежала к Чубайсу. "Ельцин Центр" – всё, и осталось сменить название?
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Это надо спросить Путина,почему ЕЦ не непотопляемым?– Чем объяснить эту неуязвимость "Ельцин Центра"? За открытую антироссийскую пропаганду никто даже не оштрафован. Хотя их, по жалобам общественников и депутатов, проверяли и СК России, и Генпрокуратура.
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8 час.
Татьяна Решетняк
путину следует уже забыть ,что он должен Ельцину,Собчак, а то уж слишком лояльный
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8 час.
ВАРЯГ РУС
«Карфаген должен быть разрушен»
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1 час.
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