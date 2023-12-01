В суд направлено уголовное дело о смертельном ДТП под Северодвинском

В Приморский районный суд направлено уголовное дело в отношении 40-летнего водителя автомобиля Infiniti, который 8 октября 2023 года сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и устроили ДТП на трассе Архангельск — Северодвинск.
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