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Царьград

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Porsche за 79 млн рублей стал самым дорогим купленным люксовым авто в Новосибирской области в 2024 году

Porsche за 79 млн рублей стал самым дорогим купленным люксовым авто в Новосибирской области в 2024 году

Эксперты составили рейтинг самых дорогих иномарок, которые купили жители региона.Среди новых моделей люксовых машин, купленных в Новосибирской области в 2024 году, самыми дорогими оказались Porsche 911, Porsche Cayenne и Land Rover Range Rover.

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