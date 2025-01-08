Porsche за 79 млн рублей стал самым дорогим купленным люксовым авто в Новосибирской области в 2024 году

Эксперты составили рейтинг самых дорогих иномарок, которые купили жители региона.Среди новых моделей люксовых машин, купленных в Новосибирской области в 2024 году, самыми дорогими оказались Porsche 911, Porsche Cayenne и Land Rover Range Rover.
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