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«МЮ» уведомил «Аталанту» об отмене трансфера Эдерсона. Итальянцы предложат хавбеку новый контракт до 2031 года

« Манчестер Юнайтед » не подпишет полузащитника «Аталанты» Эдерсона. Манкунианцы отправили итальянскому клубу подтверждение об отказе от трансфера 27-летнего хавбека, сообщил журналист Фабрицио Романо.

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